中国・タイ量子科学技術シンポジウムが12月8日、タイの首都バンコクで開催され、中国科学技術大学、タイのチュラロンコン大学、マヒドン大学など中国と東南アジア諸国連合（ASEAN）諸国の10以上の大学から約100人の専門家や研究者が出席し、量子科学技術共同実験室の開所式に立ち会いました。 中国科学技術大学量子ネットワーク安徽省重点実験室は同日、チュラロンコン大学科学学院と協定を締結し、中国科学技術大学・チュラロンコ