地震の揺れが大きかった青森では、今夜からあすの朝にかけて雪が降りやすくなりそうです。落ち着かない状況が続くと思いますが、暖かくしてお過ごしください。あすは朝まで寒気の影響で、北海道や東北では雪が降り、風も強く吹雪く所もありそうです。日中は一時的に寒気が抜けるので、雪や雨の止む所が多いでしょう。一方、関東から九州は高気圧に覆われて、晴れの天気が続く見込みです。降水確率も0％の所がほとんどで、雨は一滴