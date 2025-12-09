全国で「だし活」ブーム 日々寒さが深まる今、恋しくなるのが、鍋ものやおでん、そばといった、温かい出汁（だし）料理です。 【写真を見る】「味噌汁は出汁から取らないと」塩分1.2ｇ減！「だし活」ブームでわかった “おいしい減塩” の秘訣 実は近年、出汁そのものへの注目が高まっていて、関連ワードの検索数は過去20年で年々右肩上がりに伸びていると言います。 出汁ブームが来てます！ 「だし