東京・六本木のテレビ朝日で、警視庁の爆発物処理班などによるテロ対策訓練が行われました。【映像】テロ対応訓練の様子9日、テレビ朝日の社屋内で男が刃物を持って暴れた場合に備えて、警視庁麻布署のほか、民間の警備員らが参加したテロの対策訓練が行われました。また、番組収録のためにテレビ朝日を訪れた元遠藤関こと北陣親方が不審物を発見する想定の訓練では、警備員による避難誘導のほか、爆発物処理班が特殊な機械