お笑いコンビ「クマムシ」の佐藤大樹さんが自身のインスタグラムを更新。100日で10キロダイエットしてから9か月、トレーニングで筋骨隆々となった姿を公開しました。 【写真を見る】【 クマムシ・佐藤大樹 】 「もりもり食べて筋トレを9ヶ月」「体が大きくなった気が」肉体改造中の姿「また腹筋みえるまで絞るか、もっと身体をデカくするのを目指すか悩み中」佐藤さんは、1年ほど前にトレーニングを開始。３月３０日のイ