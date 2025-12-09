文部科学相の諮問機関「大学設置・学校法人審議会」は９日、東北公益文科大（山形県）の公立大学法人化を認可するよう答申した。同日、松本文科相が認可し、２０２６年４月の公立化が正式決定した。私立大の公立化は１３校目となる。東北公益文科大は０１年、「公設民営型」の私立大として開学。県と周辺市町が設置費用を分担し、学校法人が運営してきた。近年は学生の確保が課題となっており、大学の経営を安定させるため、公立