スーパーでのコメの平均価格が最高値を更新するなか、政府が物価高対策として自治体に活用を促す「おこめ券」が、いまの価格を下支えすることになるとの一部指摘に対し、鈴木農林水産大臣は「一切ない」と反論しました。鈴木憲和 農林水産大臣「現状で、なかなかコメの値段がお手頃のものがないということで、買いたいだけ買えないというお声があるものですから、そこに対してしっかりと応えていきたい。コメの値段どうこうを