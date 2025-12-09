◆第７７回阪神ジュベナイルフィリーズ・Ｇ１（１２月１４日、阪神競馬場・芝１６００メートル）底知れない走りに新星の予感が漂う。マーゴットラヴミーは新馬をレコード勝ちすると、白菊賞は３馬身差の逃げ切り。無傷の２連勝で大一番へ駒を進めてきた。「（前走は）ああいう競馬の方が肉体的にもダメージは少ないですから。スムーズな競馬ができれば、楽しみは大きいかなと思っています」と小林調教師。確かな手応えがある。