プロ野球・現役ドラフトが9日に開催され、各球団の獲得選手が発表に。ポジション別では投手4人、内野手2人、外野手6人で、計12人が新天地へ移籍します。今回が4度目の開催となった現役ドラフトですが、過去3回で移籍したのは投手が中心。初年度の2022年が6人、23年が9人、24年が9人で、いずれも各年度で最多のポジションでした。しかし今年度は投手の移籍が4人にとどまり、過去最少となっています。代わりに最多となったのは外野手