日銀の植田和男総裁は9日、英紙のオンラインでのインタビューで、利上げ判断の鍵を握る企業の賃上げの動向について、人手不足で市場が逼迫しているとの認識を示し「今後も賃金に上昇圧力がかかる」との考えを明らかにした。