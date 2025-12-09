俳優の間宮祥太朗と新木優子がダブル主演する日本テレビ「良いこと悪いこと」は６日に第８話「７人」が放送された。ラストでキング（間宮）らが忘れていた元クラスメート「ドの子＝瀬戸紫苑」の存在が明らかとなり、次週予告ではどの子（新木）らが「ドの子動画」の撮影場所を探している。背後に特徴的な建物があるのだが、実は４話に登場済み。キングがカンタロー（工藤阿須加）と電話をしていた仕事先と同じ場所のようだ。