【オスロ共同】ノーベル賞委員会の補佐機関、ノーベル研究所は9日、日本時間同午後9時に予定されていたノーベル平和賞受賞者の記者会見が延期されたと発表した。今年はベネズエラの野党指導者マチャド氏が選ばれた。