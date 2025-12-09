子どもたちに一足早いクリスマスプレゼントです。石川県内でスーパーマーケットを展開するマルエーが地元の子どもたちに絵本などを届けました。リサイクル収益を活用し絵本を寄贈マルエーでは段ボールや空き缶などを集めるリサイクルステーションの収益の一部を活用し、毎年、県内の保育園や小学校に本を贈っています。9日はマルエーの山本一郎社長らが金沢市の正美保育園を訪れ、絵本19冊を子どもたちに手渡しました。マルエー 小