³ÑÅÄ¤Î¥é¥¹¥È¥é¥ó¤ÏÌµÇ°¤Î·ë²Ì¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿(C)Getty Images2025Ç¯¤ÎF1¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¥º¥¿¥¤¥È¥ë¤Ï¥é¥ó¥É¡¦¥Î¥ê¥¹¡Ê¥Þ¥¯¥é¡¼¥ì¥ó¡Ë¤¬½éÂ×´§¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£ºÇ½ªÀï¡¢¥¢¥Ö¥À¥ÓGP¤Ç3°Ì¤ËÆþ¤ê¡¢¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò423¤Ë¤Þ¤Ç¿­¤Ð¤·¡¢²¦ºÂ¤òÁè¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Õ¥§¥ë¥¹¥¿¥Ã¥Ú¥ó¡Ê¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¡Ë¡¢¥ª¥¹¥«¡¼¡¦¥Ô¥¢¥¹¥È¥ê¡Ê¥Þ¥¯¥é¡¼¥ì¥ó¡Ë¤ò¿¶¤êÀÚ¤ê¡¢¥ï¡¼¥ë¥É¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤Ëµ±¤¤¤¿¡£¤À¤¬º£²ó¤ÎºÇ½ªÀï¤Ç¤Ï¡¢¥Î¥ê¥¹¤Î³ÑÅÄÍµµ£¡Ê¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¡Ë¤ËÂÐ¤¹¤ë¥ª¡¼¥Ð¡¼