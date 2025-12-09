巨人の田中瑛斗投手が９日、飛躍を果たした今季を振り返った。昨年の現役ドラフトで日本ハムから移籍。キャリアハイの６２試合に登板して１勝３敗３６ホールド、防御率２・１３とブルペンに欠かせない存在となった。「阿部（監督）さんに助言をもらいながら、ちょっとずつ（感覚を）つかめてきた。出会いに感謝している。選手会の方々にも、こういう制度を作ってもらって感謝しかない」。日本ハム時代は７年間で通算１０登板。立