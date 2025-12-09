◆アジア・チャンピオンズリーグエリートＡＣＬＥ▽第６節神戸―成都蓉城（９日・御崎公園）Ｊ１の神戸が、今季最終戦となるＡＣＬＥ第６節のスタメンを発表した。神戸は現在４勝１敗で首位に立っている。試合前時点で９位の江原ＦＣと勝ち点６差開いており、勝てば神戸の勝ち点は１５。午後９時からのブリーラム―江原戦で江原が引き分け以下に終わると、グループ突破（８位まで）が確実となる。。ＦＷ武藤嘉紀、ＦＷエリ