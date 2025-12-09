平和公園で開かれた核兵器廃絶を訴える座り込み集会＝9日午後、長崎市日本原水爆被害者団体協議会（被団協）のノーベル平和賞受賞から10日で1年。核を巡る国際的な緊張は緩和せず、日本でも非核三原則見直しの動きが出る。広島と長崎では9日、被爆者らが日本政府に核兵器禁止条約の批准を求める署名活動や座り込みを行い、核廃絶は「世界の願い」と改めて訴えた。広島市内では広島県被団協（佐久間邦彦理事長）と原水爆禁止県