今年の天皇賞・春でＧ１初制覇を果たして、その後は脚元の不安などで休養に入っていたヘデントール（牡４歳、美浦・木村哲也厩舎、父ルーラーシップ）が、アメリカＪＣＣ（１月２５日、中山）や京都記念（２月１５日、京都）などを復帰戦の候補として検討していることが分かった。キャロットクラブが１２月９日、公式ホームページで発表した。