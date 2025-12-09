AlbaLinkが運営する「不動産投資の森」は12月8日、「首都圏で住みたい路線に関する意識調査」の結果を発表した。同調査は12月1日〜2日、全国の男女491人を対象に、インターネットで実施した。首都圏で住みたい路線1位は「JR山手線」首都圏で住みたい路線ランキング1位は、「JR山手線」(19.3%)、2位は「JR中央線」(13.6%)、3位は「東急東横線」(12.4%)だった。1位のJR山手線は、東京の主要ターミナル駅を網羅しており、都心での移動