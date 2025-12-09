歌舞伎俳優の松本幸四郎が9日、都内で行われた主演ドラマ『鬼平犯科帳 兇剣』の登壇イベントに登場。亡き火野正平さんへの思いを述べた。松本幸四郎平蔵にとって若き日からのむかしなじみである密偵・相模の彦十役として出演し、物語に欠かせない存在感を示していた火野正平さん(24年11月死去)。幸四郎は、その存在を「今も常に感じています。これは時間がどれだけ経つかということではなくて、大きな穴が空いたことは何十年、何百