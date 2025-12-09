歌舞伎俳優の松本幸四郎が9日、都内で行われた主演ドラマ『鬼平犯科帳 兇剣』の登壇イベントに登場。映画『国宝』メガヒットからの日本文化への波及に期待を示した。松本幸四郎累計発行部数 3,000万部を超える大ベストセラー時代小説『鬼平犯科帳』を原作に、幸四郎を主演に迎え映像化してきた本シリーズ。第7弾となる今作では、幸四郎演じる長谷川平蔵の親友・岸井左馬之助(山口馬木也)が、シリーズ第1弾「本所・桜屋敷」ぶりに再