パーク24は12月9日、「クルマと有名人」に関するアンケート調査の結果を発表した。調査は2025年8月29日〜9月9日、ドライバー向け会員制サービス「タイムズクラブ」の会員4,927名を対象にインターネットで行われた。○一緒にドライブに行きたい有名人一緒にドライブに行きたい有名人一緒にドライブに行きたい有名人は「Snow Man」が54票で昨年に続き1位となり、 2位が「嵐」、3位が「Mrs. GREEN APPLE」とTOP3は2年連続で同じ顔ぶれ