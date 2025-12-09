明治安田生命保険は12月9日、「2025年生まれの子供の名前調査」の結果を発表した。調査は2025年11月、同社の生命保険加入者および既契約情報を対象に行われた(2025年生まれの男の子6,312人、女の子6,193人)。○2025年生まれの名前(表記)ベスト102025年生まれの名前(表記)ベスト10「2025年生まれの名前(表記)」は、男の子は、「港」を意味し活気に満ち溢れた人生を連想させる「湊」ちゃん、女の子は幸運を呼ぶ宝石「翡翠」をイメー