グラフィックカットソーで人気のGOOD ROCK SPEEDから、世界的DJ・Aviciiとのコラボコレクションが新登場。象徴的なフォトやロゴを使用した全7型がそろい、ヴィンテージライクな加工や箔プリントを取り入れた、存在感あふれるラインナップです。アートとしても楽しめるデザインは、音楽の熱量と光をまとったような特別な一枚に♡先行予約は2025年12月9日（火）よりスタートし、ファンからも注目が集ま