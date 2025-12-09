米自動車大手フォード・モーターの本社に掲げられたロゴ＝11月、ミシガン州（ロイター＝共同）【ブリュッセル共同】フランス自動車大手ルノーと米フォード・モーターは9日、欧州向けの小型電気自動車（EV）の共同開発を柱とした戦略提携を結んだと発表した。第1弾としてフォードブランドのEVを2028年初めに発売する見込みだ。欧州市場では中国のメーカーが低価格のEVで攻勢を強めており、両社の技術や、工場などの資産を活用して