62歳の誕生日を迎え、上皇ご夫妻にあいさつするため仙洞御所に入られる皇后さま＝9日午後、東京・元赤坂（代表撮影）皇后さまは9日、62歳の誕生日を迎え、天皇陛下と共に皇居・宮殿で祝賀行事に臨まれた。秋篠宮ご一家ら皇族のほか、高市早苗首相ら三権の長や閣僚、宮内庁長官らからお祝いを受けた。その後、両陛下は上皇ご夫妻にあいさつするため、東京・元赤坂の赤坂御用地にある仙洞御所を訪れた。車で入る際、後部座席の窓