JR東日本によると、青森県八戸市の八戸線一部区間で、高架橋のコンクリートが剥がれ落ちたり、ひび割れたりする被害が約20カ所で確認された。地震の影響とみられる。全区間で運休しており、復旧の見通しは立っていない。