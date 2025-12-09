青森県で8日夜、震度6強を観測した地震ではけが人が相次ぎ、共同通信の集計では北海道と青森、岩手の3道県で少なくとも計51人。液状化とみられる現象や断水が発生し学校も休校。青森県むつ市の病院では入院患者が自衛隊などの支援で近くの医療機関に移送された。北海道内のけが人は11人で内訳は重傷1人、軽傷10人。青森県では36人が負傷。岩手県では自宅で転倒するなどして4人がけがをした。むつ市のむつ総合病院ではスプリ