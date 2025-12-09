中国共産党山東省委員会によると、山東省全体のGDPは2021年に8兆元（約176兆円）、2023年に9兆元（約198兆円）を相次いで突破し、今年ついに10兆元（約220兆円）の大台に到達した。広東省と江蘇省に続き3番目で、北方地域では初めてGDP10兆元を超える省となり、山東省の総合力は新たなステージへと進んだ。同省は第14次五カ年計画（2021〜25年）の最初の4年間に、GDP年平均増加率が6．1％に上り、計画目標を0．6ポイント上回った。