ソフトバンクは9日、ジョナサン・モレノ内野手（18）の入団を発表した。育成選手契約で背番号は「174」。キューバ出身で、右投げ右打ち。今夏、沖縄で開催されたU―18ワールドカップ（W杯）にキューバ代表として8試合に出場し、遊撃守備で安打性の打球を阻止する好守備を連発して「最優秀守備賞」に選出された超逸材だ。打撃でも打率3割4分8厘の好成績を残し、大会最多タイの9得点を記録して「得点王」のタイトルを手にした。