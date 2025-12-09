出場機会に恵まれない選手の移籍を活性化させるための「現役ドラフト」が9日、非公開で開催され、ソフトバンクはロッテの中村稔弥投手（29）を獲得した。長崎県佐世保市出身の中村稔は清峰高、亜大を経てドラフト5位で2019年にロッテ入団。通算99試合に登板し、7勝9敗4ホールド、防御率4・03。今季は15試合に登板し、勝ち負けはなかった。永井智浩編成育成本部長は「左のリリーフ投手というところで強化したいポイントではあ