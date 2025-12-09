福岡県警田川署は9日、田川市の住宅で8日午前7時30分ごろ、洗濯物が干してあるベランダに見知らぬ男が侵入する事案が発生したとして、防犯メールで警戒を呼びかけた。男は30代の中肉で丸刈り。紺色上衣、灰色ズボン、黒色リュック、色不明のメガネを着用していたという。