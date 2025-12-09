下級生に暴力をふるったとして書類送検された広陵高校野球部の３年生２人が、家庭裁判所に送致されました。 １８歳の部員２人は１月、野球部で禁止されているカップラーメンを食べた当時１年生の部員に対し、胸をたたくなどの暴行を加えた疑いで今月１日、書類送検されていました。 広島地検は９日、少年２人を家庭裁判所に送致しました。 ２人の認否については明らかにしていません。