北海道北見市中心部の飲食店で火事がありました。これまでにけが人の情報は入っていません。建物から噴き出す真っ白な煙。火事があったのは、北見市北３条西２丁目の飲食店です。午後４時１５分ごろ、店の関係者から「店舗のダクトから出火している」と消防に通報がありました。この火事で、消防車８台が出動し消火活動にあたっています。これまでにけが人の情報は入っていないということです。