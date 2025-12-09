京都市山科区の住宅で高齢男性が頭から血を流して倒れているのが見つかり、死亡が確認されました。警察は殺人事件として捜査しています。１２月９日午前７時半ごろ、京都市山科区勧修寺西金ケ崎の住宅で「父親が血だらけで倒れている」などと１１０番通報がありました。警察などによりますと、住宅内で７０代の男性がうつ伏せの状態で頭から血を流して倒れていて、その場で死亡が確認されました。男性は妻と３０代の息子の