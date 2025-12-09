日中関係の緊張が高まる中、中国が「外交戦」を展開しています。ドイツのワーデフール外相と会談した中国の王毅外相。日本について「現職指導者が台湾を利用してもめ事を起こし、中国を武力で威嚇しようとしている」と批判したうえで、こう主張しました。王毅外相「ドイツとは異なり、日本は戦後80年経っても侵略の歴史をまだ十分に反省していない」中国政府はこれまでも、各国との会談の機会を利用し日本を批判するとともに、中国