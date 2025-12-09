稲垣吾郎さん・草磲剛さん・香取慎吾さんが参加する「新しい地図」が公式サイトを更新。12月8日夜11時15分頃、青森県東方沖で最大震度6強の地震が発生したことを受け、コメントを発表しました。 【写真を見る】【 新しい地図 】最大震度6強の地震受けメッセージ「一日も早い復旧をお祈りするとともに、皆様の安全とご健康を心よりお祈り申し上げます」公式サイトでは「青森県東方沖の地震について」「昨夜発生し