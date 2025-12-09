村岡桃佳来年3月のミラノ・コルティナ冬季パラリンピックのアルペンスキー日本代表に内定している村岡桃佳（トヨタ自動車）が、11月中旬のイタリア合宿中に転倒し、けがをしたと9日までに日本障害者スキー連盟が公表した。負傷した箇所や全治期間は明らかにしていない。村岡は2022年北京パラリンピックの女子座位で3冠に輝いた日本のエース。今年4月にミラノ・コルティナ大会の本番会場で行った練習で転倒し、右肘の靱帯を損傷