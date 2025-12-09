NPO法人KENTO／児島早苗 代表 交通事故で長男を亡くした女性が高松市の高校で「命の大切さ」を訴えました。 （児島早苗さん）「低体温療法に耐え続けた息子の体を自分の体で必死に温め続けました。『逝ったらあかん生きるんや。死んだらあかん』」 香川中央高校の生徒約550人を前に講演したのは、交通事故をなくす活動に取り組むNPO法人KENTOの代表、児島早苗さんです。 2000年5月、児島さんの長男の健仁さん（当