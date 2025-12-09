2025年の訪日外国人旅行客数が初めて4000万人を突破する勢いを見せる中、急速な日中関係の悪化により好調なインバウンド（訪日客）に暗雲が漂っている。過去には沖縄県・尖閣諸島を巡る問題で中国人旅行客が減少。政治問題の長期化に伴い、需要が伸び悩めば、国内消費の冷え込みにもつながりかねない。 首相・高市早苗氏の台湾有事に関する発言を受け、中国は11月14日、日本への渡航を自粛する呼び掛けを実施。香港でも市民に