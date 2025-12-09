トイザらス岡山店岡山・北区岡南町 クリスマス商戦がスタートしています。物価高騰の波を受け少しでも安価で販売しようという取り組みがあります。 各地でイルミネーションが行われクリスマスムードが高まる中、クリスマス商戦が始まっています。 （トイザらス岡山店／村松晴光 店長）「12月に入ったあたりから混雑してきていますね」 岡山市のトイザらス岡山店では、午前中から多くの人がプレ