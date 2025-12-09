植田日銀総裁 財政刺激策を受け、現時点で特に基調インフレが加速するリスクはそれほど高くないとみている 国内の物価・賃金動向は力強く、ショックがインフレに大きく影響せず 日本の自動車メーカーは米消費者に転嫁しない選択、そのため輸出量は安定し雇用や生産に大きな影響与えず 日本の金融システムは全体として安定している