東京時間17:39現在 香港ハンセン指数 25434.23（-331.13-1.29%） 中国上海総合指数 3909.52（-14.56-0.37%） 台湾加権指数 28182.60（-121.18-0.43%） 韓国総合株価指数 4143.55（-11.30-0.27%） 豪ＡＳＸ２００指数 8585.94（-38.50-0.45%） インドＳＥＮＳＥＸ３０種 84857.88（-244.81-0.29%） ９日のアジア株は総じて下落。米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）の結果発表を控え