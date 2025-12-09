JR東日本が「ご当地Suica」のサービスを始めます。モバイルSuicaをマイナンバーカードと連携させることで、行政サービスなどをスムーズに受けられるもので、交通機関を利用するとき、タッチするだけで居住地や年齢などに応じた割り引きを受けられたり、自治体の窓口への申請をオンラインで済ませたりできるということです。2027年の春には、群馬県と宮城県で先行スタートし、順次拡大していく方針です。また、来年3月から国内初の