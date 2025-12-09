テレビアニメが2026年1月11日より放送される、シリーズ累計発行部数560万部突破（紙・電子含む）の小説『悪役令嬢は隣国の王太子に溺愛される』の描き下ろしイラスト、原作者・ぷにちゃん氏の書き下ろしSS、キャラクター録り下ろしボイスのスペシャル企画「ときめきスチルepisode1〜読書のひととき〜」が公開された。【動画】きゅん！イラスト＆SS＆ボイスでもりだくさんのときめきスチル本作は、前世で大好きだった乙女ゲーム