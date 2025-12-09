ＤｅＮＡ９日、現役ドラフトで、中日から浜将乃介外野手を獲得したことを発表した。浜は、東海大甲府から四国ＩＬｐ・高知、日本海Ｌ・福井を経て、２０２２年度ドラフト５位で中日に入団。俊足と強肩が武器で、今季１軍初昇格し５試合に出場した。ＤｅＮＡは今オフ、桑原将志外野手が海外ＦＡ権を行使し西武に移籍。外野手も補強ポイントのひとつとしていた。なお、ＤｅＮＡからは知野直人内野手が中日に移籍する。