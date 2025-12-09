井上広大外野手プロ野球で出場機会に恵まれない選手を他球団が獲得する現役ドラフトが9日、非公開で行われ、阪神の井上広大外野手がロッテへ、ソフトバンクの佐藤直樹外野手が楽天へ移籍するなど12球団で計12人の入れ替えが決まった。2巡目は実施されなかった。西武の平沼翔太外野手がオリックス、オリックスの茶野篤政外野手が西武、中日の浜将乃介外野手がDeNA、DeNAの知野直人内野手が中日、日本ハムの松浦慶斗投手が巨人、