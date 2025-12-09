タレントの小倉優子（42）が9日、自身のインスタグラムを更新し、手作りのクリスマスケーキを披露した。「友人とクリスマスケーキを作りました楽しかった〜♪」とつづり、イチゴと生クリームでデコレーションしたホールケーキを持った画像を投稿。「生クリームの扱いがなかなか上達しません！ショートケーキは年に数回しか焼かないので、2026年は毎月練習したいなぁできるかな笑」と来年はさらに腕を上げることを願った