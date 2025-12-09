俳優鈴木浩介（51）、美弥るりか（41）が9日、神戸市内で神戸文化ホール開館50周年記念事業、舞台「流々転々（るるてんてん）KOBE1942−1946」（26年2月14〜15日、神戸文化ホール）の取材会に出席した。俳人西東三鬼（さいとう・さんき）の神戸での体験を元にした短編小説「神戸・続神戸」が原作。鈴木が東京から神戸に逃れてきた「私」を演じ、それを取り巻く女「たち」を美弥が演じる。演出は小野寺修二氏、上演台本は山口茜氏