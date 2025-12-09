歌手の近藤真彦（61）が9日、フジテレビ系「ぽかぽか」（月〜金曜午前11時50分）に生出演。驚きのスター伝説を明かした。「マッチのスター伝説ウソ？ホント？」のコーナーで「舞台公演で大阪入りする時に『ビリヤード台を用意したら行く』」というエピソードを近藤は「ホント」と明かした。近藤は「大阪に舞台に行った時に。僕、東京ですごい柔道とか空手の道場みたいに、ビリヤードの順位がついてるお店にずっと行くぐらい、ビリ